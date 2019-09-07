Kader Ajanları filminin oyuncu kadrosunda kimler var? Kader Ajanları filminin konusu nedir?

Başrollerinde ünlü oyuncuların yer aldığı, senaryosu ile izleyenlerde büyük etki bırakacak olan Kader Ajanları filmi için geri sayım başladı. 2011 yapımı bilim kurgu filminde başrol oyuncusu kadere karşı savaşacak. Merakla beklenen Kader Ajanları filminin konusu nedir? Kader Ajanları filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

KADER AJANLARI FİLMİNİN KONUSU

Kaderimizi biz mi kontrol ediyoruz, yoksa görünmez güçler mi bizi idare ediyor? Senatoya girmek üzere olan, hırslı politikacı David Norris (Matt Damon) daha önce tanıdığı hiçbir kadına benzemeyen Elise Sellas'la (Emily Blunt) tanışır. Tam ona âşık olmaya başladığını fark ettiği an, gizemli adamlar çifti ayırmak için karşılarına çıkar. Bu adamlar sahip oldukları güçle, David ve Elisa'nın bir araya gelmesine engel olmak için, ellerinden geleni yapacaklardır. Bu yoğun engellemeler karşısında, David ya Elisa'nın peşini bırakıp daha önce kendisi için çizilmiş yoldan gidecek… ya da Kader'e karşı gelmek için her şeyi tehlikeye atıp onunla olacaktır.

KADER AJANLARI FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Matt Damon, Emily Blunt, John Slattery, Anthony Mackie, Terence Stamp