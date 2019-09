Canevim 14. Yeni bölümüyle bu akşam Atv’de! İşte Canevim yeni bölüm fragmanı

Canevim yeni bölüm fragmanında eski defterleri kapatan Ceylan'ın taşınma kararı, Taylan'ı gerçek aşkına bir adım daha yaklaştırmıştır. Ancak Ömer, Fikret ve Kristina'yı ele geçirerek Taylan'ı köşeye sıkıştırır. Yine heyecanın dorukta olacağı dizi Canevim bu akşam Atv ekranlarında olacak. Peki, Canevim 14. Bölüm fragmanında neler oluyor? Bu akşam yayınlanacak olan Canevim dizisini canlı olarak izleyebilmek için atv canlı yayın linki haberimizde…

CANEVİM 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Canevim 14. son bölümden üçüncü fragman yayınlandı! Ceylan, Taylan başbaşa!

Eski defterleri kapatan Ceylan'ın taşınma kararı, Taylan'ı gerçek aşkına bir adım daha yaklaştırmıştır. Ancak Ömer, Fikret ve Kristina'yı ele geçirerek Taylan'ı köşeye sıkıştırır. Bu sırada Melis'in Ceylan'la görüşmesi Feryal'in ihanetini açığa çıkarır. İki cephede savaşan Taylan, Ceylan'ı da alarak gözlerden uzak bir eve götürür. İkilinin baş başa geçirecekleri neşeli gün, bir anda kabusa döner. Ömer'in saldırısı hedefinden sapınca, Ceylan için zorlu bir ölüm kalım savaşı başlar. Elvan'ın ortadan kaybolması aileyi derin bir krize sürüklemiştir. Günnur ve Hamza, kızlarının tutsak edildiği evde tanıdık bir yüzle karşılaşırlar. Ailenin en küçüğü Ayşe'yi yakından ilgilendiren büyük sır, aile içindeki hesaplaşmalarla geri dönülmez şekilde gün yüzüne çıkar. Yener'in kendisine hazırladığı sürprizden oldukça etkilenen Müjgan ise, Melis'ten Yener'e dair önemli bir gerçeği öğrenir.

CANEVİM SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Ömer ve Taylan arasında kalan Ceylan, kan dökülmeden bu hesaplaşmanın bitmesi için her şeyini ortaya koyar. Hamza ve Hacı Anne'nin gizlice babalık testi yaptıracağını öğrenen Ömer'in, kendini aklaması için son bir adım kalmıştır. Ancak Taylan'ın önüne çıkaracağı engeller, Ömer'i büyük bir ölüm kalım savaşına sokar. Herkesi, en çok da Ceylan'ı sarsan acı haber; Taylan'ı büyük bir ikilemde bırakır. Ceylan, Kristina'nın bebeğine dair testin sürpriz sonucunu almayı başardığında, edilen ihanetlerin, oynanan oyunların ve gizli kalmış gerçeklerin ortaya döküldüğü yepyeni bir dönem başlar. Elvan'ın sakladığı büyük sırrı acı bir tecrübeyle öğrenen Günnur, Elvan'ı peşindeki beladan korumak zorunda kalır. Zeki'yi iyileştirip bir an önce veda etmek isteyen Elvan ise, uzun süredir kaçtığı geçmişinin her şeye rağmen onu bulduğunu fark eder.

ATV CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ