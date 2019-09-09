Çukur 3. Sezon fragmanı yayınlandı! Çukur 3. Yeni sezon ne zaman başlayacak?

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Çukur'un yeni sezon başlama tarihi hayran kitlesi tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Yeni bölümde İdris Koçovalı uğradığı saldırı sonucu ağır bir şekilde yaralıyken, oğlu Yamaç'ın kollarında hayata veda ediyor. İzleyenleri ekran başına kilitleyen fragmanda Yamaç yaşanan olayı kaldıramıyor ve akıl sağlığını yitiriyor. Fragmanı izleyen hayran kitlesi heyecanlanırken yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağını merak ediyorlar. Peki, Çukur 3. Yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte bu sorunun yanıtı…

ÇUKUR 3. YENİ SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Çukur 3. sezonu ile 16 Eylül Pazartesi akşamı izleyiciler ile buluşacak.