Diriliş Osman ne zaman başlıyor? Diriliş Osman oyuncu kadrosu

Diriliş Ertuğrul ismiyle reyting rekorları kıran dizinin devamı niteliğindeki Diriliş Osman, Osman Gazi'nin hayatını ve Osmanlı devletinin kuruluşunu anlatacak. Ünlü oyuncu Burak Özçivit'in başrol olacağı dizinin ne zaman başlayacağı ve oyuncu kadrosu en çok merak edilenler arasında. Diriliş Osman yeni sezona yeni kanalında başlayacak. Peki, Diriliş Osman ne zaman başlıyor? Yeni sezon oyuncu kadrosu ve detayları haberimizde…

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diriliş Osman'ın yayınlanacağı tarihe ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin eylül sonu ekim başı gibi Atv ekranlarında başlaması bekleniyor.

Burak Özçivit'in başrolünü canlandıracağı Diriliş Osman dizisinin ayrıntıları belli olmaya başladı. Dizinin yapımcı ve senaristi olan Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Diriliş Osman dizisinin yayın kanalını açıkladı. Bozdağ, açıklamasında "Diriliş serimiz 'Diriliş Osman' olarak bu sezon atv'de izleyicisiyle buluşacak. Yeni kanalımız ve yeni sezonumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

DİRİLİŞ OSMAN OYUNCU KADROSUNA YENİ İSİM!

'Diriliş Osman' dizisinde Burak Özçivit'in partneri belli oldu. Aslıhan Karalar'ın, Diriliş Osman dizisinde Şeyh Edebali'nin kızı Malhun Hatun'u canlandıracağı öğrenildi. Burak Özçivit'in partneri olacak Aslıhan Karalar, rolü için tarih dersleri almaya başladı. Aslıhan Karalar, Riva'da gerçekleşen provalarda at binme, kılıç kullanma ve ok atma eğitimleri de görüyor.

Aslıhan Karalar Kimdir?

Annesi Çanakkale, babası ise Ankaralı olan Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde dünyaya geldi. Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nde okuyan ve ortaokulda Fransızca öğrenen Aslıhan Karalar, Londra King's College'da işletme okuyor. Küçük yaşlardan bu yana piyona ve bale eğitimi aldı. Instagram adresinin aktif olarak kullanan Aslıhan Karalar'ın 19 bine yakın takipçisi bulunuyor. Aslıhan Karalar, Instagram adresinden sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Aslıhan Karalar aynı zamanda 2017 Best Model of Turkey birinci oldu.

DİRİLİŞ OSMAN OYUNCU KADROSU

Diriliş Osman kadrosuna uzun zamandır ekranlardan uzak kalan Saruhan Hünel dahil olacak. Önümüzdeki aylarda ATV'de izleyici karşısına çıkması beklenen dizide Sönmez, Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı karaktere hayat verecek. Yani Sönmez, Bamsı Beyrek rolüyle yine kamera karşısına geçecek. Daha önce Neredesin Firuze filmi ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerde oynayan Ragıp Savaş, Osman Bey'in amcası Dündar Bey olarak dizide yer alacak. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde Bahar Berkes karakterini oynayan Hazal Subaşı'nın Diriliş Osman dizisi oyuncu kadrosunda yer alacağı iddia edildi. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Diriliş'in yeni oyuncusu Hazal Subaşı, hayranlarından tam not aldı.