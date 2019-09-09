Dinçer Sümer hayatını kaybetti! Dinçer Sümer kimdir? Neden vefat etti?

İzmir doğumlu devlet sanatçısı Dinçer Sümer hayatını kaybetti. Son dakika gelen ölüm haberi sevenlerinde büyük şok etkisi yaratırken arama motorlarında "Dinçer Sümer kimdir?" araştırması yapan vatandaşlar artmaya başladı. Bu bağlamda Dinçer Sümer kimdir? İşte bilgiler..

DİNÇER SÜMER KİMDİR?

Dinçer Sümer, 19 Mart 1938 tarihinde İzmir'de doğmuştur. İzmir'de Namık Kemal Lisesini bitirdi. Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümü'nden mezun oldu. Daha öğrenciyken gazetecilik yapmaya başladı, tiyatrolarda çalıştı ve sinema filmlerinde de oynadı.

Konservatuardan 1961 yılında mezun olduğunda Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk yapmaya başladı. 1953'ten sonra şiir, hikaye ve romanın yanı sıra, radyo oyunu yazmaya başladı. Tiyatro üzerine Polonya, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde araştırmalar yaptı. İlk şiiri Varlık dergisinde 1955 yılında çıktı. Yeditepe, Dost, Türk Dili dergilerinde şiirleri yayınlandı. Oyunları Devlet Tiyatrolarında oynandı.

1961 yılından itibaren Devlet Tiyatroları'nda oyuncu ve yönetmen olarak çalışmaya devam etti.

Değişik dönemlerde Devlet Tiyatroları Edebi Kurulu'nda ve Tiyatro Yazarları Derneği yönetiminde bulundu. Anadolu Üniversitesi'nde dramaturgi dersi öğretim görevlisi olarak çalıştı. Süleyman Demirel'in döneminde Cumhurbaşkanlığı sanat danışmanlığı yaptı. Dinçer Sümer, Türk Dil Kurumu, TRT, TOBAV, TBMM, Abdi İpekçi Barış ve Dostluk, Sanat Kurumu ödülleri sahibidir.

Dinçer Sümer'e 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçısı unvanı verildi.

İlk olarak 1976 yılında sahnelenen Dinçer Sümer'in yazdığı "Eski Fotoğraflar" adlı tiyatro oyununu 1998 yılında Sinemaya aktararak Necef Uğurlu ve Jülide Övür'ün yönetmenliğini yaptıkları filmde, Ahmet Uğurlu ve Bennu Yıldırımlar başrollerinde oynadı.

1970 yılında yazdığı radyo oyunu "Küpe Çiçeğinin Ölümü" ve "Gecenin Bir Yerinde" ile TRT Başarı Ödülünü aldı.

Türk-Yunan dostluğunu işleyen "Sandalım Kıyıya Bağlı" adlı kitabı ile Abdi İpekçi Barış ve Dostluk Ödülünü kazandı.