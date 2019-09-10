Canevim 14. yeni bölüm tamamı tek parça yayınlandı! Canevim son bölüm izle - atv

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Canevim 14. tamamı tek parça yayınlandı! Canevim son bölüm izle - atv

’nin sevilen dizisi Canevim her Pazartesi atv ekranlarında seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Usta oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile Canevim, dün akşam da izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi. Dizinin TV’de sona ermesiyle birlikte, diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Canevim 14. Bölüm tamamı yayınlandı. Haberimizden, Canevim 14. Bölümü izleyebilir, fragmanına ulaşabilirsiniz. İşte son bölüm ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 10.9.2019 13:52 Güncelleme Tarihi: 10.9.2019 13:52
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Atv ekranlarında her pazartesi seyirci karşısına çıkan Canevimi 14. Yeni bölümü ile dün akşam en çok konuşulanları arasında yerini aldı. Canevim 14. Bölümde Elvan'ın ortadan kaybolması aileyi derin bir krize sürüklüyor, Yener'in kendisine hazırladığı sürprizden oldukça etkilenen Müjgan ise, Melis'ten Yener'e dair önemli bir gerçeği öğreniyor. Sevilen dizinin son bölümünü kaçıranlar ve yeniden seyretmek isteyenler, haberimizden dizi ile ilgili bilgilere ulaşabilir ve istedikleri bölümleri izleyebilirler.

Canevim 15. son bölüm fragmanı yayınlandı!

CANEVİM 14. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Eski defterleri kapatan Ceylan'ın taşınma kararı, Taylan'ı gerçek aşkına bir adım daha yaklaştırmıştır. Ancak Ömer, Fikret ve Kristina'yı ele geçirerek Taylan'ı köşeye sıkıştırır. Bu sırada Melis'in Ceylan'la görüşmesi Feryal'in ihanetini açığa çıkarır. İki cephede savaşan Taylan, Ceylan'ı da alarak gözlerden uzak bir eve götürür. İkilinin baş başa geçirecekleri neşeli gün, bir anda kabusa döner. Ömer'in saldırısı hedefinden sapınca, Ceylan için zorlu bir ölüm kalım savaşı başlar. Elvan'ın ortadan kaybolması aileyi derin bir krize sürüklemiştir. Günnur ve Hamza, kızlarının tutsak edildiği evde tanıdık bir yüzle karşılaşırlar. Ailenin en küçüğü Ayşe'yi yakından ilgilendiren büyük sır, aile içindeki hesaplaşmalarla geri dönülmez şekilde gün yüzüne çıkar. Yener'in kendisine hazırladığı sürprizden oldukça etkilenen Müjgan ise, Melis'ten Yener'e dair önemli bir gerçeği öğrenir.

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Canevim 14. yeni bölüm tamamı tek parça yayınlandı! Canevim son bölüm izle - atv
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