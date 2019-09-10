Kimse Bilmez 13.bölüm tek parça izle! Kimse Bilmez 13.son bölümde neler oluyor?

ATV'nin iddialı dizisi Kimse Bilmez yeni bölüm fragmanı heyecan yaratmaya devam ediyor. Her hafta Salı akşamı yayınlanan yapımın yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki yoğun bir şekilde ilgi görüyor. Bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümde Ali ve Sevda aralarındaki yanlış anlaşılmayı sürpriz bir şekilde aşarlar. Heyecan dolu bölüm için kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler '' Kimse Bilmez 13.bölüm canlı ve tek parça izle, son bölümde neler oldu? şeklinde araştırma yapacak. İşte merak edilen ayrıntılar…

KİMSE BİLMEZ 13.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Ali ve Sevda aralarındaki yanlış anlaşılmayı sürpriz bir şekilde aşarlar. Ali, Sevda'ya aşkını ilan eder. İkili evlilik kararı alırken Uygar, Köksal'ın sırrının peşindedir.

Kimse Bilmez 13. son bölüm ikinci fragmanı yayınlandı

Uygar, Ali ve Sevda'nın birlikteliğini engelleyebilecek mi? Ali'ye gelen sürpriz telefonsa Pilot'tan haber vermektedir. Ali kardeşini bulabilecek mi?

Öte yandan Pilot, sonunda Duygu'ya açılır. Ancak Duygu Pilot'u artık hayatında istememektedir. Pilot, Duygu'ya kendini affettirebilecek mi? Pilot'un düşmanı Mert'se Pilot'u öldürmek için fırsat kollamaktadır. Pilot, bir anda kendini namlunun ucunda bulur ve vurulur... Pilot ölecek mi?

Kimse Bilmez 13.son bölümü yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki linkten tek parça halinde son bölümü izleyebilirsiniz.

KİMSE BİLMEZ SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ