Afili Aşk 14.yeni bölüm fragmanı yayında mı? Afili Aşk 13. bölümde Kerem evi terk ediyor!

Fenomen dizi Afili Aşk nefes kesen hikayesi ile izleyenleri televizyon ekranlarına kilitlemeye devam ediyor. Bir Türk komedi aşk televizyon dizisi olan Afili Aşk bu akşam da kendi saatinde seyirci ile buluşacak. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk oynadığı Afili Aşk 13.bölümü soluksuz izlenecek. Peki Afili Aşk 14.yeni bölüm fragmanı yayında mı? Sürprizlerle dolu dizinin son bölümü ve yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.

AFİLİ AŞK 14.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Afili Aşk 14.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanınca haberimize eklenecektir.

AFİLİ AŞK 13.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Muammer, Kerem ve Ayşe evliliğinin sahte olduğunu öğreniyor ve bunu koz olarak kullanmaya kalkıyor.

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Muammer ve Ceyda birlik oluyor! Ceyda'dan öğrendikleriyle Kerem ve Ayşe'yi hedef alan Muammer bu defa yaptığı hamleyle yine ortalığı karıştırıyor. Kerem'in kapısına kadar gelen Muammer bu evliliğin gerçek olmadığını söylüyor ve bu konuşmaları Muhsin Bey duyuyor. Kerem'in öfkesi artık daha fazla... Peki şimdi ne olacak?

Afili Aşk 13. bölümüyle 11 Eylül 2019 Çarşamba akşamı 20.00'de Kanal D'de!