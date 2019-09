Aşk Ağlatır dizisi ekranlara bomba gibi geliyor! Aşk Ağlatır dizisinin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Ekran yolculuğuna yeni başlayan Aşk Ağlatır dizisi izleyicisinden 1.bölümde tam puan aldı. Gerek oyuncu kadrosu gerekse konusuyla dikkatleri üzerine çeken yapımın oyuncularını ve konusunu haberimizde derledik. "Love That Makes You Cry" dizisinden uyarlanan Aşk Ağlatır başrol oyunculuğunu Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağız Can Konyalı üstleniyor. Peki Aşk Ağlatır dizisi konusu nedir? Aşk Ağlatır oyuncu kadrosunda kimler var?

AŞK AĞLATIR KONUSU NEDİR?

Ekran serüvenine yeni başlayan Aşk Ağlatır hem oyuncu kadrosu hem konusuyla dikkat çeken yapımlar arasında yer aldı. Haberimizin devamında Aşk Ağlatır dizisinin konusunu okuyabilirsiniz.

Ada annesini küçük yaşta kaybetmiş ve babasını hiç tanımamış 19 yaşında bir kızdır. Yusuf, bir gece yarısı işten yorgun argın eve döndüğünde Fırat'ın yolda bulduğu çantanın içinde Ada'ya yazılmış bir mektup bulur. Genç adam mektubu okuduğunda onu mutlaka sahibine ulaştırması gerektiğini anlar ve hiç vakit kaybetmeden yola çıkar…