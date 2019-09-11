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ne zaman başlıyor? fragmanında şok gelişme!

ATV’nin efsane dizisi için geri sayım sürüyor. Başrollerinde Hilal Altınbilek, Uğur Yılmaz ve Murat Ünalmış’ın yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova 2.sezon fragmanı yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Dizinin sıkı takipçileri ‘’ ne zaman başlıyor, yayın tarihi hangi gün?’’ sorusuna arama motorundan yanıt arıyor. Heyecan ve aksiyonun bir arada yaşandığı yeni sezon fragmanında aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı detaylarla izleyicisini ekran başına kilitleyecek. Peki Bir Zamanlar Çukurova 36. yeni bölümünde neler olacak? İşte tüm ayrıntılar

Giriş Tarihi: 11.9.2019 13:16
Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ne zaman başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon fragmanında şok gelişme!

Ekranların fenomen dizisi fragmanında heyecanlı gelişmeler bir arada yer aldı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin sezon finalinde Müjgan ile Yılmaz evlenmişti. Yeni sezon fragmanında ise yangın çıkmasıyla ortalık karışmaya başlar. Her Perşembe akşamı reyting rekoru kıran Züleyha, Yılmaz ve Demir üçlüsünün yaşadığı olaylar yeni sezona damga vuracak. Peki ne zaman yayınlanacak? İşte yayın tarihi…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon yayın tarihi yapımcı kuruluşu tarafından açıklandı. Yeni sezon tanıtım fragmanıyla dikkat çeken yapım için geri sayım başladı. İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon yayın tarihi…

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Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ne zaman başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon fragmanında şok gelişme!
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