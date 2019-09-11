Kimse Bilmez 14.yeni bölüm fragmanı yayında! Kimse Bilmez 13.son bölüm tek parça izle!

ATV'nin iddialı dizisi Kimse Bilmez yeni bölüm fragmanı heyecan yaratmaya devam ediyor. Her hafta Salı akşamı yayınlanan yapımın yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki yoğun bir şekilde ilgi görüyor. Bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümde Ali ve Sevda aralarındaki yanlış anlaşılmayı sürpriz bir şekilde aşarlar. Heyecan dolu bölüm için kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler '' Kimse Bilmez 13.bölüm canlı ve tek parça izle, son bölümde neler oldu? şeklinde araştırma yapıyor. İşte Kimse Bilmez 14.yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

KİMSE BİLMEZ 14.YENİ BÖLÜM FRAGAMANI YAYINDA

Kimse Bilmez 14. son bölüm fragmanı yayınlandı!

KİMSE BİLMEZ 13.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali ve Sevda aralarındaki yanlış anlaşılmayı sürpriz bir şekilde aşarlar. Ali, Sevda'ya aşkını ilan eder. İkili evlilik kararı alırken Uygar, Köksal'ın sırrının peşindedir.

Uygar, Ali ve Sevda'nın birlikteliğini engelleyebilecek mi? Ali'ye gelen sürpriz telefonsa Pilot'tan haber vermektedir. Ali kardeşini bulabilecek mi?

Öte yandan Pilot, sonunda Duygu'ya açılır. Ancak Duygu Pilot'u artık hayatında istememektedir. Pilot, Duygu'ya kendini affettirebilecek mi? Pilot'un düşmanı Mert'se Pilot'u öldürmek için fırsat kollamaktadır. Pilot, bir anda kendini namlunun ucunda bulur ve vurulur... Pilot ölecek mi?

Kimse Bilmez 13.son bölümü yayınlandı. Aşağıdaki linkten tek parça halinde son bölümü izleyebilirsiniz.

KİMSE BİLMEZ SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ