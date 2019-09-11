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son bölüm tek parça izle! yayınlandı mı? İşte merak edilenler

ATV’nin reyting rekorları kıran dizisi bu akşamki yeni bölümü ile ekranlara geldi. Nefes kesen çarpıcı hikayesi ile izleyenleri ekrana kilitleyen dizi uzun bir aradan sonra yeni sezona efsanevi bir geri dönüş yaptı. 55. Son bölümde Tahir ile Nefes, Zeynep’i hakim karşısına çıkarırlar. Zeynep ise Genco’nun adamları tarafından öldürülür. Olayları öğrenen Tahir ise Genco’nun peşine düşer. Çarpıcı son bölümü, konusu ve oyuncu kadrosu ile izleyicileri ekrana kilitleyen ! Sen Anlat Karadeniz 56. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 11.9.2019 22:58 Güncelleme Tarihi: 11.9.2019 22:58
Sen Anlat Karadeniz son bölüm tek parça izle! Sen Anlat Karadeniz 56.bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilenler

ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz uzun bir aradan sonra yeni sezona bomba gibi bir geri dönüş yaptı. 55. Son bölümü ile bu akşam ekranlara gelen dizide yine olaylar karışıyor. Hakim karşısına çıkan Zeynep, Genco'nun adamları tarafından öldürülüyor ve bunu öğrenen Tahir, Genco'nun peşine düşüyor. Reyting rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz son bölüm tek parça izle! Sen Anlat Karadeniz 56.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SEN ANLAT KARADENİZ 55. BÖLÜM ÖZETİ

"Gücüm yettikçe böyle kadınlara yardım etmek istiyorum!"

Tahir ve Nefes, Zeynep'e kol kanat gererler. Zeynep'i hakim karşısına çıkaracaklar ve Genco'dan hesap soracaklardır. Zeynep, Genco'nun adamları tarafından adliye önünde öldürülür. Tahir, Genco'yu yakalamak için gittiğinde bir sürprizle karşılaşır. Zeynep'in çocukluk aşkı aynı zamanda Tahir'in asker arkadaşı Ferhat, durumu öğrenince Genco'yu kaçırır. Kafasında işkence ederek öldürmek vardır. Tahir, Ferhat'ı katil olmadan bulmak, Genco'yu hakim karşısına çıkarmak için peşlerine düşer.

SEN ANLAT KARADENİZ 56. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

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Sen Anlat Karadeniz son bölüm tek parça izle! Sen Anlat Karadeniz 56.bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilenler
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