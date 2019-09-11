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yeni bölümü ile bu akşam atv’de! Sen Anlat Karadeniz 55. bölüm fragmanı

Türkiye’nin reyting rekorları kıran dizisi 55. Yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Zeynep’e kol kanat geren Nefes ile Tahir, onu hakim karşısına çıkarmak isterken, adliyede yaşanan acı olayla birlikte işler sarpa sarıyor! Merak uyandıran fragmanı ile birlikte dizinin takipçileri için Sen Anlat Karadeniz 55. Bölümde neler olacağı merak konusu oldu. İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm ile ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 11.9.2019 12:59 Güncelleme Tarihi: 11.9.2019 12:59
Sen Anlat Karadeniz yeni bölümü ile bu akşam atv’de! Sen Anlat Karadeniz 55. bölüm fragmanı

Sevilen dizi Sen Anlat Karadeniz nefes kesen hikayesi ile izleyenleri televizyon ekranlarına kilitlemeye devam ediyor. Uzun bir aradan sonra yeni sezona efsane bir bölümle başlayan Sen Anlat Karadeniz bu akşam da kendi saatinde seyirci ile buluşacak. Dizinin yeni bölümü, televizyon ekranlarında başladığı anda haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz Peki, Sen Anlat Karadeniz'in 55. Bölümünde dizinin takipçilerini neler bekliyor? Yeni bölüm fragmanı, SAK'ın 55. Bölümü ile ilgili heyecanlandıran ipuçları veriyor.

SEN ANLAT KARADENİZ 55. BÖLÜM FRAGMANI: HERKESİ SARSAN ÖLÜM

İşte Sen Anlat Karadeniz'in merakla beklenen 55. bölümünün fragmanı…

Sen Anlat Karadeniz 55. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Yıllar önceki tecavüz sonucu doğan çocuk bakın kim çıktı... SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tahir ve Nefes, Zeynep'e kol kanat gererler. Zeynep'i hakim karşısına çıkaracaklar ve Genco'dan hesap soracaklardır. Zeynep, Genco'nun adamları tarafından adliye önünde öldürülür.

Tahir, Genco'yu yakalamak için gittiğinde bir sürprizle karşılaşır. Zeynep'in çocukluk aşkı aynı zamanda Tahir'in asker arkadaşı Ferhat, durumu öğrenince Genco'yu kaçırır. Kafasında işkence ederek öldürmek vardır.

Tahir, Ferhat'ı katil olmadan bulmak, Genco'yu hakim karşısına çıkarmak için peşlerine düşer.

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