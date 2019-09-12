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14.yeni bölüm fragmanı yayında! Afili Aşk 13.son bölümde Ayşe şaşkındır!

Ekranların reyting rekorları kıran dizisi 14.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm frgamanında Kerem ve Ayşe'nin evliliğinin sahte olduğunu duyan Muhsin Bey fenalaşır. Dün akşam yayınlanan son bölümde ise Ceyda'dan öğrendikleriyle Kerem ve Ayşe'yi hedef alan Muammer bu defa yaptığı hamleyle yine ortalığı karıştırdı. Merak uyandıran yeni bölüm fragmanı ile birlikte dizinin takipçileri için Afili Aşk 13. bölümde neler olduğunu heyecanla araştırmaya başladı. İşte ve son bölümde yaşanan ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 12.9.2019 09:20 Güncelleme Tarihi: 12.9.2019 09:21
Afili Aşk 14.yeni bölüm fragmanı yayında! Afili Aşk 13.son bölümde Ayşe şaşkındır!

Kanal D'nin sevilen dizisi Afili Aşk 14.yeni bölüm fragmanı son bölüm ardından yayınlandı. Fenomen dizi Afili Aşk nefes kesen hikayesi ile izleyenleri televizyon ekranlarına kilitlemeye devam ediyor. Bir Türk komedi aşk televizyon dizisi olan Afili Aşk dün akşam yine aynı saatte izleyicisiyle buluştu. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk oynadığı Afili Aşk 13.bölümü soluksuz izlendi. İşte sürprizlerle dolu dizinin son bölümü ve yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilenleri...

AFİLİ AŞK 14.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Afili Aşk 14.yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

AFİLİ AŞK 13.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Muammer, Kerem ve Ayşe evliliğinin sahte olduğunu öğreniyor ve bunu koz olarak kullanmaya kalkıyor.

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Muammer ve Ceyda birlik oluyor! Ceyda'dan öğrendikleriyle Kerem ve Ayşe'yi hedef alan Muammer bu defa yaptığı hamleyle yine ortalığı karıştırıyor. Kerem'in kapısına kadar gelen Muammer bu evliliğin gerçek olmadığını söylüyor ve bu konuşmaları Muhsin Bey duyuyor. Kerem'in öfkesi artık daha fazla... Peki şimdi ne olacak?

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