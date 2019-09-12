Bekir Aksoy kimdir, kaç yaşındadır? Ünlü oyuncu Bekir Aksoy nerelidir?

Birçok filmde ve dizide rol alan Bekir Aksoy Nazife Oğlakçıoğlu ile dünyaevine girdi. Ünlü oyuncu gözlerden uzakta yaşadığı aşkını evlilikle taçlandırdı. Bekir Aksoy'u kariyerinde zirveye ulaştıran Doktorlar dizisindeki Suat karakteri olmuştu. Peki Bekir Aksoy kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?

BEKİR AKSOY KİMDİR?

Nazife Oğlakçıoğlu ile evlenen Bekir Aksoy, son günlerin trend isimleri arasına girdi.

Çiçek Taksi, Doktorlar, Türk Malı, Omuz Omuza dizileriyle tanınan Bekir Aksoy, 18 Mart 1969 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1992 Yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezun oldu. 19-20 yaşında iken konservatuvarın ilk yılında Devlet Tiyatrosu'nda Cüneyt Gökçer ile beraber "Damdaki Kemancı" oyununda küçük bir rol oynadı. Sonra Haluk Kurtoğlu ile "Tohum ve Toprak"ta yine küçük bir rolü oldu. Kenan Işık'ın yönetiminde yine ufak bir rolde oynadıktan sonra Devlet Tiyatrosu'nda sahne tozunu yutmuş oldu.

İki sene Dormen Tiyatrosu, iki sezon Gülriz Sururi ve arkasından altı sene Kent Oyuncuları'nda oynadı. Kenterler'de Müşfik Kenter'le beraber oynadığı "Helen Helen" adlı iki kişilik oyun, "Yolun Yarısı", "Uşak Ne Gördü?", "Sokak Kızı İrma", "Ver Elini Broadway" ve "Çok Uzak Fazla Yakın" gibi oyunlar bazılarıdır. Derya Çavuşoğlu ile 2013 nikah masasına oturan Bekir Aksoy'un evliliği dört yıl sürdü.

Film ve Dizileri :

2013 – Salih Kuşu

2012 – Hayatımın Rolü

2011 – Yahşi Cazibe

2010 – Türk Malı

2010 – İpucu Kriminal (Program Sunucusu)

2006 – Doktorlar

2004 – Kadirşinas

2004 – Omuz Omuza

2003 – Ömerçip

2002 – Aşkları Ege de Kaldı

2002 – Abdülhamit Düşerken

2000 – Ağlayan Kadın

2000 – Bir Demet Yerli Film

1999 – Bize Ne Oldu

1997 – Sakin Kasabanın Kadını

1997 – Yasemin

1996 – Nefes Alamıyorum

1995 – Çiçek Taksi

1993 – Zirvedekiler

1993 – Yaz Evi