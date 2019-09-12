Bekir Aksoy kimdir, kaç yaşındadır? Ünlü oyuncu Bekir Aksoy nerelidir?

Birçok filmde ve dizide rol alan Bekir Aksoy Nazife Oğlakçıoğlu ile dünyaevine girdi. Ünlü oyuncu gözlerden uzakta yaşadığı aşkını evlilikle taçlandırdı. Bekir Aksoy'u kariyerinde zirveye ulaştıran Doktorlar dizisindeki Suat karakteri olmuştu. Peki Bekir Aksoy kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?
BEKİR AKSOY KİMDİR?
Nazife Oğlakçıoğlu ile evlenen Bekir Aksoy, son günlerin trend isimleri arasına girdi.
Çiçek Taksi, Doktorlar, Türk Malı, Omuz Omuza dizileriyle tanınan Bekir Aksoy, 18 Mart 1969 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1992 Yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezun oldu. 19-20 yaşında iken konservatuvarın ilk yılında Devlet Tiyatrosu'nda Cüneyt Gökçer ile beraber "Damdaki Kemancı" oyununda küçük bir rol oynadı. Sonra Haluk Kurtoğlu ile "Tohum ve Toprak"ta yine küçük bir rolü oldu. Kenan Işık'ın yönetiminde yine ufak bir rolde oynadıktan sonra Devlet Tiyatrosu'nda sahne tozunu yutmuş oldu.
İki sene Dormen Tiyatrosu, iki sezon Gülriz Sururi ve arkasından altı sene Kent Oyuncuları'nda oynadı. Kenterler'de Müşfik Kenter'le beraber oynadığı "Helen Helen" adlı iki kişilik oyun, "Yolun Yarısı", "Uşak Ne Gördü?", "Sokak Kızı İrma", "Ver Elini Broadway" ve "Çok Uzak Fazla Yakın" gibi oyunlar bazılarıdır. Derya Çavuşoğlu ile 2013 nikah masasına oturan Bekir Aksoy'un evliliği dört yıl sürdü.
Film ve Dizileri :
2013 – Salih Kuşu
2012 – Hayatımın Rolü
2011 – Yahşi Cazibe
2010 – Türk Malı
2010 – İpucu Kriminal (Program Sunucusu)
2006 – Doktorlar
2004 – Kadirşinas
2004 – Omuz Omuza
2003 – Ömerçip
2002 – Aşkları Ege de Kaldı
2002 – Abdülhamit Düşerken
2000 – Ağlayan Kadın
2000 – Bir Demet Yerli Film
1999 – Bize Ne Oldu
1997 – Sakin Kasabanın Kadını
1997 – Yasemin
1996 – Nefes Alamıyorum
1995 – Çiçek Taksi
1993 – Zirvedekiler
1993 – Yaz Evi