Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon fragmanı yayında! Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar

Ekranların fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon fragmanında heyecanlı gelişmeler bir arada yer aldı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin sezon finalinde Müjgan ile Yılmaz evlenmişti. Yeni sezon fragmanında ise yangın çıkmasıyla ortalık karışmaya başlar. Her Perşembe akşamı reyting rekoru kıran Züleyha, Yılmaz ve Demir üçlüsünün yaşadığı olaylar yeni sezona damga vuracak. Peki Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ne zaman yayınlanacak? İşte yayın tarihi…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR? İŞTE YENİ SEZON YAYIN TARİHİ

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon yayın tarihi yapımcı kuruluşu tarafından açıklandı. Yeni sezon tanıtım fragmanıyla dikkat çeken yapım için geri sayım başladı.

Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon yayın tarihine ilişkin detaylar haberimizin devamında yer alıyor.