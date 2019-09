Aslıhan Karalar kimdir? Diriliş Osman'ın oyuncu kadrosuna katılan Aslıhan Karalar kaç yaşında?

Yeni sezonda ATV'de ekrana gelecek olan Diriliş Osman oyuncularıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak güzel oyuncu Aslıhan Karalar'ın Diriliş Osman dizisinde rol alacağının duyulmasının ardından merak konusu oldu. Vatandaşlar şimdiden '' Aslıhan Karalar kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?'' sorusuna arama motorundan yanıt aramaya başladı. Şimdiden yeni rolü için tarih dersleri alan ve at binme ile kılıç atma eğitimlerine katılan güzel oyuncu Osman Gazi'nin eşi Malhun Hatun'u canlandıracak. İşte Diriliş Osman'ın oyuncu kadrosuna katılan Aslıhan Karalar hakkında merak edilenler...

ASLIHAN KARALAR KİMDİR?

Diriliş Osman'ın yeni oyuncusu Aslıhan Karalar'ın annesi Çanakkale, babası ise Ankaralıdır.

Aslıhan Karalar, 20 yaşındadır.

Küçük yaşlarda piyano ve bale eğitimi alan Aslıhan Karalar, Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nde okudu ardından ortaokulda Fransızca öğrenmeye başladı. Sonrasında ise Londra King's College'da işletme eğitimi almaya başladı.

2017 yılında Kıbrıs Girne'de düzenlenmiş olan Best Model of Turkey yarışmasını kazanan Aslıhan Karalar 11 Aralık 2017 yılında Fransa Paris'te Best Model Of The World'de Türkiye'yi temsil etti.

Instagram adresinin aktif olarak kullanan Aslıhan Karalar'ın on binlerce takipçisi bulunuyor. Aslıhan Karalar, Instagram adresinden sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

MALHUN HATUN KİMDİR?

Doğum tarihi tam bilinmemekle beraber, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin 1280 yılında evlendiği ilk eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi'nin annesidir. Ayrıca, İslam ilahiyatçısı ve din bilgini Şeyh Edebali'nin kızıdır.