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oyuncuları kimlerdir? İşte yeni nesil hababam sınıfı oyuncu kadrosu!

Hababam Sınıfı Yeniden filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Vizyondaki süresinde ve başarılı oyuncu kadrosuyla ilgi gören film 2019 yılında vizyona girmişti. TV’de ilk kez oynayacak olan Hababam Sınıfı Yeniden filmi ilk kez veya tekrar izlemek isteyenler için kanal D ekranlarında olacak. Peki, Hababam Sınıfı Yeniden filminin oyuncuları kimlerdir? İşte oyuncu kadrosu ve film hakkındaki detaylar…

Giriş Tarihi: 12.9.2019 17:10
Hababam Sınıf Yeniden oyuncuları kimlerdir? İşte yeni nesil hababam sınıfı oyuncu kadrosu!

Hababam Sınıfı efsanesinin devamı niteliğindeki yeni nesil oyuncu kadrosuyla Hababam Sınıfı Yeniden filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. 2019 yılında vizyona giren ve dikkatleri üzerine çeken Hababam Sınıfı Yeniden, kanal D ekranlarında olacak. Peki, Hababam Sınıfı Yeniden oyuncuları kimlerdir? İşte oyuncu kadrosu…

HABABAM SINIFI YENİDEN OYUNCU KADROSU

Altan Erkekli
Sadi Celil Cengiz
Yusuf Çim
Toygan Avanoğlu
Hande Katipoğlu
Fırat Albayram
Giray Altınok
Sami Aksu
Hülya Duyar
Osman Alkaş
Vural Ceylan
Özge Özacar
Hasan Say

Türkiye'nin gelmiş geçmiş en eğlenceli sınıfı olan Hababam Sınıfı'nda bu yıl yeni öğrenciler, hocalar ve renkli karakterler büyük bir heyecan içerisinde. Çünkü Özel Çamlıca Lisesi'nde yeniden karma eğitime geçiliyor ve sınıfa yeni kız öğrenciler de dahil oluyor. Hababam kızları ve erkekleri önce rakip, sonra müttefik oluyor.

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Hababam Sınıf Yeniden oyuncuları kimlerdir? İşte yeni nesil hababam sınıfı oyuncu kadrosu!
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