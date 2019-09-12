Hababam Sınıf Yeniden oyuncuları kimlerdir? İşte yeni nesil hababam sınıfı oyuncu kadrosu!

Hababam Sınıfı efsanesinin devamı niteliğindeki yeni nesil oyuncu kadrosuyla Hababam Sınıfı Yeniden filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. 2019 yılında vizyona giren ve dikkatleri üzerine çeken Hababam Sınıfı Yeniden, kanal D ekranlarında olacak. Peki, Hababam Sınıfı Yeniden oyuncuları kimlerdir? İşte oyuncu kadrosu…
HABABAM SINIFI YENİDEN OYUNCU KADROSU
Altan Erkekli
Sadi Celil Cengiz
Yusuf Çim
Toygan Avanoğlu
Hande Katipoğlu
Fırat Albayram
Giray Altınok
Sami Aksu
Hülya Duyar
Osman Alkaş
Vural Ceylan
Özge Özacar
Hasan Say
Türkiye'nin gelmiş geçmiş en eğlenceli sınıfı olan Hababam Sınıfı'nda bu yıl yeni öğrenciler, hocalar ve renkli karakterler büyük bir heyecan içerisinde. Çünkü Özel Çamlıca Lisesi'nde yeniden karma eğitime geçiliyor ve sınıfa yeni kız öğrenciler de dahil oluyor. Hababam kızları ve erkekleri önce rakip, sonra müttefik oluyor.