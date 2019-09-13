Arka Sokaklar'da Komiser Ezgi Vural rolünü oynayan Ela Yörüklü kimdir?

Yeni sezona bomba gibi bir geri dönüş yapan Arka Sokaklar dizisi yeni karakterleri ile gündeme geldi. 3 yeni ismi kadrosuna dahil eden Arka Sokaklar dizinin yeni oyuncularından bir tanesi Ela Yörüklü oldu. Ezgi Vural rolüne hayat verecek olan Ela Yörüklü kimdir? İşte Ela Yörüklü biyografisi…

ELA YÖRÜKLÜ KİMDİR? (ARKA SOKAKLAR/EZGİ VURAL)

Arka Sokaklar dizisine Komiser Yardımcısı Ezgi karakteri ile dahil olan Ela Yörüklü, kim olduğu ile araştırılmaya başlandı. 1998 yılında Bursa'da dünyaya gelen Ela Yörüklü, Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde eğitim aldı. Bale ve tiyatro yapan, piyano çalan Ela Yörüklü, oyunculuk eğitimi de almıştır.

2017 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında 2. olan Ela Yörüklü, "MissTourism World 2018" yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir.

Ela Yörüklü, ilk oyunculuk deneyimini ise Kalk Gidelim isimli dizide Melisa karakteri ile yaşadı.