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kimdir, kaç yaşındadır? Reynmenle görüntülenen Berrin Keklikler hakkında merak edilenler!

vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sosyal medya fenomeni Reynmen lakaplı ile görüntülenmesinin ardından merak edilmeye başlandı. Berrin Keklikler, 2013 Güzellik yarışmasında ikinci olmuştu. Reynmen ile görüntülenmesinin ardından magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Peki, , kaç yaşındadır, nerelidir? İşte hakkında merak edilenler

Giriş Tarihi: 13.9.2019 15:27
Berrin Keklikler kimdir, kaç yaşındadır? Reynmenle görüntülenen Berrin Keklikler hakkında merak edilenler!

Berrin Keklikler ve Reynmen lakabındaki Yusuf Aktaş'ın beraber görüntülenmesinin ardından vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. İnternet üzerinden Berrin Keklikler kimdir? Sorusu sıkça araştırılıyor. Miss Turkey 2013 güzellik yarışmasında 2. Olmasıyla tanınan güzel Berrin Keklikler ve Reynmen ile görüntülerini çeken habercilere saldırmış ve göz altına alınmıştı. Peki, Berrin Keklikler kimdir, kaç yaşındadır? İşte detaylar…

BERRİN KEKLİKLER KİMDİR?

Berin Keklikler 7 Nisan 1994'te Almanya'da doğdu. Güzellik Yarışmasına katılana kadar burada yaşayan Keklikler üç yıldır ablası Berna ile İstanbul'da yaşıyor. 1,77 boyunda olan Berrin Keklikler, 2013 yılında yapılan Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda 2. oldu.

Daha sonra ise 9 Kasım 2013 tarihinde de Rusya'da düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti. 2014 yılında yapımcılığını Faruk Aksoy'un yaptığı "Çılgın Dersane Üniversite'de" adlı filmde Nesrin karakterini canlandırdı.

2015'te Star TV'de sunuculuğunu Murat Başoğlu'nun yaptığı jüri koltuğunda Seyfi Dursunoğlu, Nükhet Duru ve Ümit Erdim'in olduğu 'Benzemez Kimse Sana' yarışma programına katıldı.

Benzemez Kimse Sana'da Berrin Keklikler'in canlı sesiyle sergilediği Hadise taklidi çok konuşulmuştu.

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