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() ’dan ayrıldı mı? Metin Çoban neden yok?

Belli bir izleyici kitlesine sahip olan dizisinden şaşırtan gelişmeler magazin gündemine yansımakta. Yeni sezonda kadrosuna dahil olan üç yeni ismin dışında bir de veda haberi geldi. 13 sezon boyunca dizide yer alan genç oyuncu () diziye veda etti. Peki Metin Çoban neden yok? Furkan Göksel, Arka Sokaklar dizisinden neden ayrıldı? İşte ayrıntılar..

Giriş Tarihi: 13.9.2019 21:22
Furkan Göksel (Metin Çoban) Arka Sokaklar’dan ayrıldı mı? Metin Çoban neden yok?

Kanal D ekranlarının sevilen ve uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar yeni sezona da oldukça güçlü başladı. Yeni sezon için üç yeni ismi kadrosuna dahil ederken diziden flaş kararla bir veda yaşandı. Hüsnü Çoban'ın oğlu Metin Çoban karakterini canlandıran Furkan Göksel diziye veda etti.

Furkan Göksel (Metin Çoban) diziye vedasını şu sözlerle duyurdu:

"Koskoca 13 sezon. Sanki bu evde doğmuş gibiyim. Çocukluğum gençliğim hüzünlerim sevincim hepsi bu evde. Her köşesinde bambaşka bir anı, her sokağında bambaşka bir hatıra. Geçirdiğimiz 13 sene için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Sadece bu fotoğrafta olanlar değil, arka sokaklar ailesinden gelmiş geçmiş ve hâlâ devam eden herkese çok teşekkür ederim. Benim için ayrılan sürenin sonuna geldik. Sizlere devam ettiğiniz bu yolda başarılarınızın devamını diliyorum. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. İyi ki sizlerle büyümüşüm. İyi ki varsınız..."

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Furkan Göksel (Metin Çoban) Arka Sokaklar’dan ayrıldı mı? Metin Çoban neden yok?
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