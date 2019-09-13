Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? 13 Eylül Cuma Gelinim Mutfakta Haftalık puan durumu!

Gelinim Mutfakta final gününde haftanın birincisi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan gelinlerin ve kaynanaların mücadelesine tanık olunan programda haftanın gerginliği sürüyor. Gelinim Mutfakta yarışmasında günün kazananı 1 çeyrek altının sahibi olurken, bir hafta boyunca en yüksek puanı almayı başaran yarışmacı 5 altın bileziğin sahibi oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? 13 Eylül kim elendi? İşte detaylar…

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? 13 EYLÜL PUAN TABLOSU!