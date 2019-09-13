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haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? Cuma Gelinim Mutfakta Haftalık puan durumu!

Sevilen yarışma programı haftanın son gününde heyecan dorukta. Fenomen yarışma programının sevenleri yeni bölümüyle bugün ekranlarda izleyenleriyle buluştu. Haftanın finali her zamanki gibi biraz gergin geçiyor. Gelinim Mutfakta programında bütün haftayı etkisi altına almış olan gerginlik haftanın son gününde de etkisini oldukça gösteriyor. Programın hayranları haftanın birincisi kim olacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, ve haftalık puan tablosu haberimizde!

Giriş Tarihi: 13.9.2019 16:05 Güncelleme Tarihi: 13.9.2019 16:05
Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? 13 Eylül Cuma Gelinim Mutfakta Haftalık puan durumu!

final gününde haftanın birincisi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan gelinlerin ve kaynanaların mücadelesine tanık olunan programda haftanın gerginliği sürüyor. Gelinim Mutfakta yarışmasında günün kazananı 1 çeyrek altının sahibi olurken, bir hafta boyunca en yüksek puanı almayı başaran yarışmacı 5 altın bileziğin sahibi oluyor. Peki, kim oldu? kim elendi? İşte detaylar…

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? 13 EYLÜL PUAN TABLOSU!

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Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? 13 Eylül Cuma Gelinim Mutfakta Haftalık puan durumu!
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