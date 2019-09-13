Seksenler yeni bölüm ne zaman başlıyor? İşte Seksenler dizisi yeni sezondan ilk kareler...

TRT'nin sevilen dizisi "Seksenler" yayın hayatına verdiği 3 yıllık aranın ardından yeni sezon bölümleriyle tekrar evinize konuk olmaya hazırlanıyor. Yeni sezon bölümlerinin çekimlerine başlanan diziden görüntüler paylaşıldı. Öte yandan yeni bölümleri merakla bekleyen seyirciler arama motorlarında yoğun olarak, Seksenler yeni bölüm ne zaman başlıyor? sorusuyla araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Seksenler yeni bölüm ne zaman başlıyor? İşte detaylar…

SEKSENLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TRT'de yayınlanan seksenler dizisi yeni bölümlerine ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;