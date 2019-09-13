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yeni bölüm ne zaman başlıyor? İşte Seksenler dizisi yeni sezondan ilk kareler...

TRT ekranlarının en çok izlenen dizilerinden 3 yıllık aradan sonra tekrar ekranlara dönüyor. Yapımcılığını Birol Güven’in ve senaryosunu MinT yazarlarının üstlendiği ve yönetmenliğini Bora Tekay’ın yaptığı dizinin sevenleri arama motorlarında Seksenler yeni bölüm ne zaman başlıyor? sorusunu yoğun olarak araştırmaya devam ediyor. Peki, Seksenler yeni bölüm ne zaman başlıyor? İşte TRT’nin feomen dizisine ilişkin tüm bilgiler…

Giriş Tarihi: 14.9.2019 00:14 Güncelleme Tarihi: 14.9.2019 00:14
Seksenler yeni bölüm ne zaman başlıyor? İşte Seksenler dizisi yeni sezondan ilk kareler...

TRT'nin sevilen dizisi "" yayın hayatına verdiği 3 yıllık aranın ardından yeni sezon bölümleriyle tekrar evinize konuk olmaya hazırlanıyor. Yeni sezon bölümlerinin çekimlerine başlanan diziden görüntüler paylaşıldı. Öte yandan yeni bölümleri merakla bekleyen seyirciler arama motorlarında yoğun olarak, Seksenler yeni bölüm ne zaman başlıyor? sorusuyla araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Seksenler yeni bölüm ne zaman başlıyor? İşte detaylar…

SEKSENLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TRT'de yayınlanan seksenler dizisi yeni bölümlerine ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;

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Seksenler yeni bölüm ne zaman başlıyor? İşte Seksenler dizisi yeni sezondan ilk kareler...
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