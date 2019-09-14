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11 oyuncudan oluşan takımlarla yapılan sporlardan hangisinin resmi müsabakaları çim sahada oynanmaz?

ATV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından ile Bana tüm hızıyla devam ediyor. Efsanevi yarışma Güven Bana’nın bu akşamki programından 11 oyuncudan oluşan takımlarla yapılan sporlardan hangisinin resmi müsabakaları çim sahada oynanmaz? sorusu gündeme oturdu. İşte 11 oyuncudan oluşan takımlarla yapılan sporlardan hangisinin resmi müsabakaları çim sahada oynanmaz? sorusunun cevabı..

Giriş Tarihi: 14.9.2019 20:57 Güncelleme Tarihi: 14.9.2019 20:57
11 oyuncudan oluşan takımlarla yapılan sporlardan hangisinin resmi müsabakaları çim sahada oynanmaz?

11 oyuncudan oluşan takımlarla yapılan sporlardan hangisinin resmi müsabakaları çim sahada oynanmaz?

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kriket

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