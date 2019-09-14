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1912 yılının Nisan ayındaki ilk seferinde batan Titanic adlı yolcu gemisi hangi limandan hangi limana yolculuk etmekteydi?
1912 yılının Nisan ayındaki ilk seferinde batan Titanic adlı yolcu gemisi hangi limandan hangi limana yolculuk etmekteydi?
ATV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından Müge Anlı ile Güven Bana tüm hızıyla devam ediyor. Efsanevi yarışma Güven Bana’nın bu akşamki programından 1912 yılının Nisan ayındaki ilk seferinde batan Titanic adlı yolcu gemisi hangi limandan hangi limana yolculuk etmekteydi? sorusu gündeme oturdu. İşte 1912 yılının Nisan ayındaki ilk seferinde batan Titanic adlı yolcu gemisi hangi limandan hangi limana yolculuk etmekteydi? sorusunun cevabı..
Giriş Tarihi: 14.9.2019 21:44Güncelleme Tarihi: 14.9.2019 21:44
1912 yılının Nisan ayındaki ilk seferinde batan Titanic adlı yolcu gemisi hangi limandan hangi limana yolculuk etmekteydi?