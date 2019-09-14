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Antik Dünyanın Yedi Harikası'ndan Artemis Tapınağı'nın kalıntıları Türkiye'de hangi ilin sınırlarındadır?
Antik Dünyanın Yedi Harikası'ndan Artemis Tapınağı'nın kalıntıları Türkiye'de hangi ilin sınırlarındadır?
ATV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından Müge Anlı ile Güven Bana tüm hızıyla devam ediyor. Efsanevi yarışma Güven Bana’nın bu akşamki programından Antik Dünyanın Yedi Harikası'ndan Artemis Tapınağı'nın kalıntıları Türkiye'de hangi ilin sınırlarındadır? sorusu gündeme oturdu. İşte Antik Dünyanın Yedi Harikası'ndan Artemis Tapınağı'nın kalıntıları Türkiye'de hangi ilin sınırlarındadır? sorusunun cevabı..
Giriş Tarihi: 14.9.2019 22:35Güncelleme Tarihi: 14.9.2019 22:36
Antik Dünyanın Yedi Harikası'ndan Artemis Tapınağı'nın kalıntıları Türkiye'de hangi ilin sınırlarındadır?