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Atatürk'ün askeri kariyeri boyunca aldığı rütbelerden hangisi, ona Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra TBMM tarafından verilmiştir?

ATV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından ile Bana tüm hızıyla devam ediyor. Efsanevi yarışma Güven Bana’nın bu akşamki programından Atatürk'ün askeri kariyeri boyunca aldığı rütbelerden hangisi, ona Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra TBMM tarafından verilmiştir? sorusu gündeme oturdu. İşte Atatürk'ün askeri kariyeri boyunca aldığı rütbelerden hangisi, ona Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra TBMM tarafından verilmiştir? sorusunun cevabı..

Giriş Tarihi: 14.9.2019 22:29 Güncelleme Tarihi: 14.9.2019 22:30
Atatürk'ün askeri kariyeri boyunca aldığı rütbelerden hangisi, ona Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra TBMM tarafından verilmiştir?

Atatürk'ün askeri kariyeri boyunca aldığı rütbelerden hangisi, ona Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra TBMM tarafından verilmiştir?

mirliva

miralay

birinci ferik

müşir

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