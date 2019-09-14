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Atların yürüyüş ve koşu şekillerinden hangisinde at yavaş, kendi halinde ve düz yürür?

ATV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından tüm hızıyla devam ediyor. Efsanevi yarışma Güven Bana’nın bu akşamki programından Atların yürüyüş ve koşu şekillerinden hangisinde at yavaş, kendi halinde ve düz yürür? sorusu gündeme oturdu. İşte Atların yürüyüş ve koşu şekillerinden hangisinde at yavaş, kendi halinde ve düz yürür? sorusunun cevabı..

Giriş Tarihi: 14.9.2019 21:24 Güncelleme Tarihi: 14.9.2019 21:25
Atların yürüyüş ve koşu şekillerinden hangisinde at yavaş, kendi halinde ve düz yürür?

Atların yürüyüş ve koşu şekillerinden hangisinde at yavaş, kendi halinde ve düz yürür?

tırıs

ılgar

rahvan

adeta

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Atların yürüyüş ve koşu şekillerinden hangisinde at yavaş, kendi halinde ve düz yürür?
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