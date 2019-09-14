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Ay yüzeyinde yürüyüp, Dünya'ya geri dönen astronotların yer aldığı ilk görevin adı nedir?

ATV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından ile Bana tüm hızıyla devam ediyor. Efsanevi yarışma Güven Bana’nın bu akşamki programından Ay yüzeyinde yürüyüp, Dünya'ya geri dönen astronotların yer aldığı ilk görevin adı nedir? sorusu gündeme oturdu. İşte Ay yüzeyinde yürüyüp, Dünya'ya geri dönen astronotların yer aldığı ilk görevin adı nedir? sorusunun cevabı..

Giriş Tarihi: 14.9.2019 21:27 Güncelleme Tarihi: 14.9.2019 21:27
Ay yüzeyinde yürüyüp, Dünya'ya geri dönen astronotların yer aldığı ilk görevin adı nedir?

Ay yüzeyinde yürüyüp, Dünya'ya geri dönen astronotların yer aldığı ilk görevin adı nedir?

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Ay yüzeyinde yürüyüp, Dünya'ya geri dönen astronotların yer aldığı ilk görevin adı nedir?
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