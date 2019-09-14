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Bir dize okudum ve ağlamaklı oldum diyen biri, bir şiirin kaç satırını okumuştur?

ATV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından ile Güven Bana tüm hızıyla devam ediyor. Efsanevi yarışma Güven Bana’nın bu akşamki programından sorusuBir dize okudum ve ağlamaklı oldum diyen biri, bir şiirin kaç satırını okumuştur? gündeme oturdu. sorusunun cevabı..Bir dize okudum ve ağlamaklı oldum diyen biri, bir şiirin kaç satırını okumuştur?

Giriş Tarihi: 14.9.2019 20:23 Güncelleme Tarihi: 14.9.2019 20:23
Bir dize okudum ve ağlamaklı oldum diyen biri, bir şiirin kaç satırını okumuştur?

Bir dize okudum ve ağlamaklı oldum diyen biri, bir şiirin kaç satırını okumuştur?

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