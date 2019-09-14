Bir dize okudum ve ağlamaklı oldum diyen biri, bir şiirin kaç satırını okumuştur?
ATV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından Müge Anlı ile Güven Bana tüm hızıyla devam ediyor. Efsanevi yarışma Güven Bana’nın bu akşamki programından sorusuBir dize okudum ve ağlamaklı oldum diyen biri, bir şiirin kaç satırını okumuştur? gündeme oturdu. sorusunun cevabı..Bir dize okudum ve ağlamaklı oldum diyen biri, bir şiirin kaç satırını okumuştur?
Giriş Tarihi: 14.9.2019 20:23Güncelleme Tarihi: 14.9.2019 20:23
Bir dize okudum ve ağlamaklı oldum diyen biri, bir şiirin kaç satırını okumuştur?