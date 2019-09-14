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Genellikle bluz üzerine giyilen, yelek biçiminde kolsuz kadın elbisesine ne ad verilir?
Genellikle bluz üzerine giyilen, yelek biçiminde kolsuz kadın elbisesine ne ad verilir?
ATV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından Müge Anlı ile Güven Bana tüm hızıyla devam ediyor. Efsanevi yarışma Güven Bana’nın bu akşamki programından Genellikle bluz üzerine giyilen, yelek biçiminde kolsuz kadın elbisesine ne ad verilir? sorusu gündeme oturdu. İşte Genellikle bluz üzerine giyilen, yelek biçiminde kolsuz kadın elbisesine ne ad verilir? sorusunun cevabı..
Giriş Tarihi: 14.9.2019 21:07Güncelleme Tarihi: 14.9.2019 21:07
Genellikle bluz üzerine giyilen, yelek biçiminde kolsuz kadın elbisesine ne ad verilir?