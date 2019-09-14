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Genellikle kahvaltıda yenen ve domat, halhalı, marentelli, gibi çeşitleri olan hangisidir?

ATV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından ile Güven Bana tüm hızıyla devam ediyor. Efsanevi yarışma Güven Bana’nın bu akşamki programından Genellikle kahvaltıda yenen ve domat, halhalı, marentelli, gibi çeşitleri olan hangisidir? sorusu gündeme oturdu. Genellikle kahvaltıda yenen ve domat, halhalı, marentelli, gibi çeşitleri olan hangisidir?sorusunun cevabı..

Giriş Tarihi: 14.9.2019 20:25 Güncelleme Tarihi: 14.9.2019 20:26
Genellikle kahvaltıda yenen ve domat, halhalı, marentelli, gibi çeşitleri olan hangisidir?

Genellikle kahvaltıda yenen ve domat, halhalı, marentelli, gibi çeşitleri olan hangisidir?

PEYNİR

DOMATES

ZEYTİN

BİBER

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