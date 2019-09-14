Hadi İpucu sorusu ve cevabı: “Yanıyorsun Fuat Abi” repliği Kemal Sunal’ın hangi filminde geçer? 14 Eylül Hadi İpucu 20.30 sorusu!

Hadi ipucu sorusu bu akşam yayınlanacak olan yarışma için açıklandı. 20.30'da başlayacak yarışmanın bu akşamki sorusu "Yanıyorsun Fuat Abi" repliği Kemal Sunal'ın hangi filminde geçer? Olacak. Yarışmanın sıkı takipçileri şimdiden Hadi ipucu sorusu ve cevabını bulmaya çalışıyor. İşte 14 Eylül Hadi ipucu sorusu ve cevabı…

HADİ İPUCU SORUSU 14 EYLÜL 2019 (20.30)

Hadi İpucu bu akşam saat 20.30'da başlayacak.

Ödül henüz belli olmadı!

"Yanıyorsun Fuat Abi" repliği Kemal Sunal'ın hangi filminde geçer?

CEVAP: Sakar Şakir