Hangi hayvana bir çocuk şarkısında" hadi gel sana ben süt vereyim" denir?
ATV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından Müge Anlı ile Güven Bana tüm hızıyla devam ediyor. Efsanevi yarışma Güven Bana’nın bu akşamki programından Hangi hayvana bir çocuk şarkısında "hadi gel sana ben süt vereyim" denir? sorusu gündeme oturdu. İşte Hangi hayvana bir çocuk şarkısında "hadi gel sana ben süt vereyim" denir? sorusunun cevabı..
Giriş Tarihi: 14.9.2019 22:18Güncelleme Tarihi: 14.9.2019 22:18
Hangi hayvana bir çocuk şarkısında hadi gel sana ben süt vereyim denir?