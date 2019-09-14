Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Hangi hayvana bir çocuk şarkısında" hadi gel sana ben süt vereyim" denir?

Hangi hayvana bir çocuk şarkısında" hadi gel sana ben süt vereyim" denir?

ATV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından ile Bana tüm hızıyla devam ediyor. Efsanevi yarışma Güven Bana’nın bu akşamki programından Hangi hayvana bir çocuk şarkısında "hadi gel sana ben süt vereyim" denir? sorusu gündeme oturdu. İşte Hangi hayvana bir çocuk şarkısında "hadi gel sana ben süt vereyim" denir? sorusunun cevabı..

Giriş Tarihi: 14.9.2019 22:18 Güncelleme Tarihi: 14.9.2019 22:18
Hangi hayvana bir çocuk şarkısında hadi gel sana ben süt vereyim denir?

Hangi hayvana bir çocuk şarkısında hadi gel sana ben süt vereyim denir?

kurbağa

yılan

timsah

kedi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hangi hayvana bir çocuk şarkısında" hadi gel sana ben süt vereyim" denir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN