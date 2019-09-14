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Kırmızıyı severler ve çalgısız yaşayamaz ölürler şeklinde sözleri olan Roman şarkısının devamında hangisi söylenir?
Kırmızıyı severler ve çalgısız yaşayamaz ölürler şeklinde sözleri olan Roman şarkısının devamında hangisi söylenir?
ATV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından Müge Anlı ile Güven Bana tüm hızıyla devam ediyor. Efsanevi yarışma Güven Bana’nın bu akşamki programındanKırmızıyı severler ve çalgısız yaşayamaz ölürler şeklinde sözleri olan Roman şarkısının devamında hangisi söylenir? sorusu gündeme oturdu. İşte Kırmızıyı severler ve çalgısız yaşayamaz ölürler şeklinde sözleri olan Roman şarkısının devamında hangisi söylenir? sorusunun cevabı..
Giriş Tarihi: 14.9.2019 20:53Güncelleme Tarihi: 14.9.2019 20:55
Kırmızıyı severler ve çalgısız yaşayamaz ölürler şeklinde sözleri olan Roman şarkısının devamında hangisi söylenir?