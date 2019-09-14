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Kırmızıyı severler ve çalgısız yaşayamaz ölürler şeklinde sözleri olan Roman şarkısının devamında hangisi söylenir?

ATV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından ile Güven Bana tüm hızıyla devam ediyor. Efsanevi yarışma Güven Bana’nın bu akşamki programındanKırmızıyı severler ve çalgısız yaşayamaz ölürler şeklinde sözleri olan Roman şarkısının devamında hangisi söylenir? sorusu gündeme oturdu. İşte Kırmızıyı severler ve çalgısız yaşayamaz ölürler şeklinde sözleri olan Roman şarkısının devamında hangisi söylenir? sorusunun cevabı..

Giriş Tarihi: 14.9.2019 20:53 Güncelleme Tarihi: 14.9.2019 20:55
Kırmızıyı severler ve çalgısız yaşayamaz ölürler şeklinde sözleri olan Roman şarkısının devamında hangisi söylenir?

Kırmızıyı severler ve çalgısız yaşayamaz ölürler şeklinde sözleri olan Roman şarkısının devamında hangisi söylenir?

a be kaynana ne yaptın bize

ille de roman olsun

altınlarım kayboldu, bulamadım

sizin mahalle yukarıki mahalle

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