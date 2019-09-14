Kuzey Yıldızı İlk Aşk 2.bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk hikayesi bitmiyor…

Show Tv ekranlarına ilk bölümüyle gelen Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi oldukça beğenildi. Kadıoğlu ve Mollaoğlu ailelerinin hikayesinin eğlenceli ve romantik bir dille anlatıldığı dizi izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Hikayede heyecan hep yüksekken Kuzey ve Yıldız'ın da aşk hikayesi seyirciden alkış topladı. Aynı zamanda gelecek haftanın yeni bölümünü merak edenler için Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin 2.bölüm fragmanı da yayınlandı..

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 2. bölüm fragmanı

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 1.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuzey'le Yıldız; bir köprünün üstündeki iki inatçı keçi, aynı denizin iki hırçın dalgasıdır. Yıldız, Kuzey'i, kendini bildi bileli sevmektedir. Ondan başkasını gözü görmemiştir. Yıldızla sözlenip üniversite okumaya İstanbul'a gittiğinde başka bir kadına aşık olup evlenmiş, üç çocuk sahibi olmuştur olmasına ama Yıldız'a yaşattığını tam yirmi sene sonra yaşamış, terk edilmiş; üstelik dolandırılıp sıfır noktasına gelmiştir.

Kuzey, yıllar önce binbir umutla geldiği ve hayallerini, en güzel günlerini yaşadığı şehri, üç kızıyla birlikte terk edip memleketine dönmeye karar verir. Kızlarıyla birlikte kendisini doğduğu topraklara kabul ettirecek, ettiremese de gitmeyecek, orda kalacaktır. Ama Yıldız, onu geldiği yere göndermeye, onu döndüğüne pişman etmeye yeminlidir. İşin içine bir de; biri genç kadınlığın eşiğinde, biri ergenliğin doruklarında, diğeri de çocuk yaşta üç tane kız çocuğu ve Kuzey yüzünden birbirine düşman olmuş iki aile eklenince olaylar kontrol edilemez bir hal alır. Kuzey'i ne kendi ailesi, ne de diğer köylüler kabul etmemektedir. Yıldız da bulduğu her fırsatta Karadeniz'i Kuzey'e dar etmektedir.

Yıldız ne yaparsa yapsın, dövse de sövse de hıncını alamaz. İçindeki küllenmek bilmeyen öfke, daha da alevlenmiştir. Kuzey'in tek bir lafıyla bu alev ya sönecek ya da tüm Karadeniz'i yakacak bir yangına dönüşecektir. Her şey, Kuzey'in iki dudağının arasındadır.