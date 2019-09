Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Yıldız Kadıoğlu rolünü oynayan Aslıhan Güner kimdir? İşte bilgiler

Bu akşam Show Tv ekranlarında yeni yayın dönemine başlayacak olan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi için geri sayım başladı. Dizinin oyuncu kadrosu ve konusu merak edilirken aynı zamanda sosyal medyada da epey ilgi görüyor. Bu bağlamda; Aslıhan Güner kimdir? Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Yıldız Kadıoğlu rolünü canlandıracak olan Aslıhan Güner kaç yaşında ve nerelidir?

ASLIHAN GÜNER KİMDİR? (KUZEY YILDIZI İLK AŞK/YILDIZ KADIOĞLU)

17 Aralık 1987'de dünyaya gelen Aslıhan Güner, çocukluk yıllarından itibaren hayalini kurduğu oyunculuğa Barış Manço Kültür Merkezi'nde gördüğü eğitimle adım atmıştır.

Aslıhan Güner'in henüz 16 yaşındayken The İmam filmi ile başlayan ekran macerası, Selena, Çemberimde Gül Oya, Kuzey Rüzgarı, Asi, Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam, Her Şey Yolunda Merkez, Kızıl Elma, Kehribar ve Diriliş: Ertuğrul ile devam etti. Güner, The İmam, Sümela'nın Şifresi, Moskova'nın Şifresi: Temel, Ver Kaç ve Akıllara Seza adlı sinema filmleriyle beyazperde de başarısını ortaya koydu.

Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu'da da çok geniş bir kitlesi bulunan ünlü oyuncu, şu sıralar Ordu'da çekilen ve Show TV ekranlarında yayınlanan 'Kuzey Yıldızı' dizisinde başrolde yer almaktadır.