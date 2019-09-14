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konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 1. bölüm bu akşam!

, ekranlarında yayınlanmaya başlıyor. Bu akşam ilk bölümü yayınlanacak olan dizi oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği filmin yönetmek koltuğundaki isim ise Ersoy Güler olacak. Kuzey ve Yıldız karakterleri arasındaki aşk hikayesini konu alacak film romantik komedi ve macera türünde olacak. Peki, nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk 1. Bölüm fragmanı!

Giriş Tarihi: 14.9.2019 17:29 Güncelleme Tarihi: 14.9.2019 17:31
Kuzey Yıldızı İlk Aşk konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 1. bölüm bu akşam!

1. Bölüm bu akşam dizi severlerin karşısına çıkacak. ekranlarında yayınlanacak dizinin beğenilip beğenilmeyeceği ise merak konusu. Dizi severler ve oyuncularını araştırıyor. Başrollerinde güzel oyuncu 'in olduğu dizi ilk bölüm fragmanını yayınladı. Peki, Kuzey Yıldızı İlk Aşk konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu…

KUZEY YILDIZI İLK AŞK KONUSU NEDİR?

Bu akşam yayınlanacak dizi hakkında internet üzerinden araştırmalar yapılıyor. Dizi hakkındaki tüm detayları diğer sayfalara geçerek öğrenebilirsiniz...

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 1. bölüm bu akşam!
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