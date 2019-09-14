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zeytinin kilosu 15 TL ve beyaz peynirinki 40 TL'yse her ikisinden de 350 gram alan biri ne kadar öder?

ATV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından ile Güven Bana tüm hızıyla devam ediyor. Efsanevi yarışma Güven Bana’nın bu akşamki programından zeytinin kilosu 15 TL ve beyaz peynirinki 40 TL'yse her ikisinden de 350 gram alan biri ne kadar öder? sorusu gündeme oturdu. İşte Market alışverişlerinde tadına bakılarak alınabilen yeşil zeytinin kilosu 15 TL, beyaz peynirinki 40 TL'yse her ikisinden de 350 gram alan biri ne kadar öder? sorusunun cevabı..

Giriş Tarihi: 14.9.2019 20:50 Güncelleme Tarihi: 14.9.2019 20:51
Market alışverişlerinde tadına bakılarak alınabilen yeşil zeytinin kilosu 15 TL ve beyaz peynirinki 40 TL'yse her ikisinden de 350 gram alan biri ne kadar öder?

Market alışverişlerinde tadına bakılarak alınabilen yeşil zeytinin kilosu 15 TL, beyaz peynirinki 40 TL'yse her ikisinden de 350 gram alan biri ne kadar öder?

18,25 TL

19,25 TL cevap

20,25 TL

21, 25 TL

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Market alışverişlerinde tadına bakılarak alınabilen yeşil zeytinin kilosu 15 TL ve beyaz peynirinki 40 TL'yse her ikisinden de 350 gram alan biri ne kadar öder?
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