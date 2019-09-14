ATV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından Müge Anlı ile Güven Bana tüm hızıyla devam ediyor. Efsanevi yarışma Güven Bana’nın bu akşamki programından Market alışverişlerinde tadına bakılarak alınabilen yeşil zeytinin kilosu 15 TL ve beyaz peynirinki 40 TL'yse her ikisinden de 350 gram alan biri ne kadar öder? sorusu gündeme oturdu. İşte Market alışverişlerinde tadına bakılarak alınabilen yeşil zeytinin kilosu 15 TL, beyaz peynirinki 40 TL'yse her ikisinden de 350 gram alan biri ne kadar öder? sorusunun cevabı..
Giriş Tarihi: 14.9.2019 20:50Güncelleme Tarihi: 14.9.2019 20:51
Market alışverişlerinde tadına bakılarak alınabilen yeşil zeytinin kilosu 15 TL, beyaz peynirinki 40 TL'yse her ikisinden de 350 gram alan biri ne kadar öder?