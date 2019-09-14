Palandöken dağının zirvesi Türkiye'nin hangi ilinin sınırları içerisindedir?
ATV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından Müge Anlı ile Güven Bana tüm hızıyla devam ediyor. Efsanevi yarışma Güven Bana’nın bu akşamki programından Palandöken dağının zirvesi Türkiye'nin hangi ilinin sınırları içerisindedir? sorusu gündeme oturdu. İşte Palandöken dağının zirvesi Türkiye'nin hangi ilinin sınırları içerisindedir? sorusunun cevabı..
Giriş Tarihi: 14.9.2019 22:19
Palandöken dağının zirvesi Türkiye'nin hangi ilinin sınırları içerisindedir?