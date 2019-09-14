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Paris'in ana erkek karakteri olduğu aşk hikayesinin kadın karakteri kimdir?

ATV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından tüm hızıyla devam ediyor. Efsanevi yarışma Güven Bana’nın bu akşamki programından Paris'in ana erkek karakteri olduğu aşk hikayesinin kadın karakteri kimdir? sorusu gündeme oturdu. İşte Paris'in ana erkek karakteri olduğu aşk hikayesinin kadın karakteri kimdir? sorusunun cevabı..

Giriş Tarihi: 14.9.2019 21:09 Güncelleme Tarihi: 14.9.2019 21:10
Paris'in ana erkek karakteri olduğu aşk hikayesinin kadın karakteri kimdir?

Paris'in ana erkek karakteri olduğu aşk hikayesinin kadın karakteri kimdir?

penelope

guinevere

helen

isolde

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Paris'in ana erkek karakteri olduğu aşk hikayesinin kadın karakteri kimdir?
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