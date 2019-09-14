Paris'in ana erkek karakteri olduğu aşk hikayesinin kadın karakteri kimdir?
ATV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından Müge Anlı ile Güven Bana tüm hızıyla devam ediyor. Efsanevi yarışma Güven Bana’nın bu akşamki programından Paris'in ana erkek karakteri olduğu aşk hikayesinin kadın karakteri kimdir? sorusu gündeme oturdu. İşte Paris'in ana erkek karakteri olduğu aşk hikayesinin kadın karakteri kimdir? sorusunun cevabı..
Giriş Tarihi: 14.9.2019 21:09Güncelleme Tarihi: 14.9.2019 21:10
Paris'in ana erkek karakteri olduğu aşk hikayesinin kadın karakteri kimdir?