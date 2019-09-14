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Standart bir satranç karşılaşmasında "kısa" ve "uzun" olarak iki farklı şekilde yapılabilen özel hamle hangisidir?
Standart bir satranç karşılaşmasında "kısa" ve "uzun" olarak iki farklı şekilde yapılabilen özel hamle hangisidir?
ATV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından Müge Anlı ile Güven Bana tüm hızıyla devam ediyor. Efsanevi yarışma Güven Bana’nın bu akşamki programından Standart bir satranç karşılaşmasında "kısa" ve "uzun" olarak iki farklı şekilde yapılabilen özel hamle hangisidir? sorusu gündeme oturdu. İşte Standart bir satranç karşılaşmasında "kısa" ve "uzun" olarak iki farklı şekilde yapılabilen özel hamle hangisidir? sorusunun cevabı..
Giriş Tarihi: 14.9.2019 22:40Güncelleme Tarihi: 14.9.2019 22:42
Standart bir satranç karşılaşmasında kısa ve uzun olarak iki farklı şekilde yapılabilen özel hamle hangisidir?