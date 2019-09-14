Haberler
>
Medya Haberleri
>
Standart bir Türkçe Q klavyede S harfinin solunda ve sağında hangi iki harf bulunmaktadır?
Standart bir Türkçe Q klavyede S harfinin solunda ve sağında hangi iki harf bulunmaktadır?
ATV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından Müge Anlı ile Güven Bana tüm hızıyla devam ediyor. Efsanevi yarışma Güven Bana’nın bu akşamki programından Standart bir Türkçe Q klavyede S harfinin solunda ve sağında hangi iki harf bulunmaktadır? sorusu gündeme oturdu. İşte Standart bir Türkçe Q klavyede S harfinin solunda ve sağında hangi iki harf bulunmaktadır? sorusunun cevabı..
Giriş Tarihi: 14.9.2019 21:12Güncelleme Tarihi: 14.9.2019 21:14
Standart bir Türkçe Q klavyede S harfinin solunda ve sağında hangi iki harf bulunmaktadır?