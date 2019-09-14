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Standart bir Türkçe Q klavyede S harfinin solunda ve sağında hangi iki harf bulunmaktadır?

ATV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından ile Bana tüm hızıyla devam ediyor. Efsanevi yarışma Güven Bana’nın bu akşamki programından Standart bir Türkçe Q klavyede S harfinin solunda ve sağında hangi iki harf bulunmaktadır? sorusu gündeme oturdu. İşte Standart bir Türkçe Q klavyede S harfinin solunda ve sağında hangi iki harf bulunmaktadır? sorusunun cevabı..

Giriş Tarihi: 14.9.2019 21:12 Güncelleme Tarihi: 14.9.2019 21:14
Standart bir Türkçe Q klavyede S harfinin solunda ve sağında hangi iki harf bulunmaktadır?

Standart bir Türkçe Q klavyede S harfinin solunda ve sağında hangi iki harf bulunmaktadır?

a ve d

r ve ş

z ve c

l ve i

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Standart bir Türkçe Q klavyede S harfinin solunda ve sağında hangi iki harf bulunmaktadır?
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