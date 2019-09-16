Aşk Ağlatır 3.yeni bölüm fragmanı yayında! Aşk Ağlatır 2.son bölümde romantik anlar yaşandı

Yeni yayın dönemine hızlı bir giriş yapan Aşk Ağlatır yeni bölüm fragmanları ilgiyle takip ediliyor. "Love That Makes You Cry" dizisinden uyarlanan yapımın başrolünde Hafsanur Sancaktutan ve Deniz Can Aktaş yer alıyor. Aşk Ağlatır 2.bölümde Ada, acımasız İstanbul sokaklarında bir başına kalmıştır. Yusuf'u bulmak için elinden geleni ardına koymayacaktır. İşte Aşk Ağlatır 3.yeni bölüm fragmanı ve Aşk Ağlatır 2. bölümde yaşananlar...

AŞK AĞLATIR 3.YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OLUYOR?

Aşk Ağlatır dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı

AŞK AĞLATIR 2.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aşk Ağlatır'ın 2.bölümü Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de yayınlandı. İşte Aşk Ağlatır dizisinin 2.bölümünde yaşananlar...