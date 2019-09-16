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3.yeni bölüm fragmanı yayında! Aşk Ağlatır 2.son bölümde romantik anlar yaşandı

Show TV ekranlarının yeni sezon dizisi 3.yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yayınlandı. Dizinin son bölümünü izleyenler yeni bölüm fragmanı hakkında araştırma yapmaya başladı. Bu haftaki yeni bölümde heyecan zirvede yaşandı. Dizi severler ‘’ yayında mı?’’ sorusuna arama motorundan yanıt aramaya başladı. İsmail, Ada’ya adım adım yaklaşırken; Yusuf, İsmail’i durdurmak zorunda kalır. Peki, bunun nasıl bir bedeli olacaktır? Yönetmen koltuğuna Gökçen Usta’nın oturduğu, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği dizinin 2.bölümünde şok gelişmeler yaşandı. İşte Aşk Ağlatır 3.yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşanan ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 16.9.2019 11:43 Güncelleme Tarihi: 16.9.2019 11:43
Aşk Ağlatır 3.yeni bölüm fragmanı yayında! Aşk Ağlatır 2.son bölümde romantik anlar yaşandı

Yeni yayın dönemine hızlı bir giriş yapan yeni bölüm fragmanları ilgiyle takip ediliyor. "Love That Makes You Cry" dizisinden uyarlanan yapımın başrolünde Hafsanur Sancaktutan ve Deniz Can Aktaş yer alıyor. Aşk Ağlatır 2.bölümde Ada, acımasız İstanbul sokaklarında bir başına kalmıştır. Yusuf'u bulmak için elinden geleni ardına koymayacaktır. İşte ve Aşk Ağlatır 2. bölümde yaşananlar...

AŞK AĞLATIR 3.YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OLUYOR?

Aşk Ağlatır dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı

AŞK AĞLATIR 2.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aşk Ağlatır'ın 2.bölümü Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de yayınlandı. İşte Aşk Ağlatır dizisinin 2.bölümünde yaşananlar...

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Aşk Ağlatır 3.yeni bölüm fragmanı yayında! Aşk Ağlatır 2.son bölümde romantik anlar yaşandı
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