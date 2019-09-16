Çukur 3.yeni sezon fragmanında Yamaç babası İdris'i öldürdü mü? Çukur yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte yayın tarihi!

Show TV'nin heyecan dolu dizisi Çukur yeni sezon için geri sayım başladı. Yeni sezonun beğenip beğenilmeyeceği ise merak konusu oldu. Dizi severler şimdiden 3.yeni sezonda neler olacağını araştırmaya başladı. Özellikle yeni sezon fragmanında Yamaç'ın akıl hastanesindeki sahneleri izleyicisinde merak uyandırdı. Peki Çukur yeni sezon ne zaman başlıyor, Çukur dizisi 3.yeni sezonda neler olacak?

ÇUKUR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ekranların fenomen yapımı Çukur yeni sezon yayın tarihi belli oldu. İşte merak edilen ayrıntılar...