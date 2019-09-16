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kimdir? ’nin eşi ve nerelidir?

Ünlü şarkıcı bu akşam ile nikah masasına oturdu. Çok sayıda ünlü davetlinin katıldığı nikah törenine 150 kişinin davet edildiği belirtildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen evlilikte vatandaşlar Erkan Erzurumlu ismini merak etmeye başladılar. Bu bağlamda ? Kaç yaşında ve nerelidir? İşte tüm merak edilenler…

Giriş Tarihi: 16.9.2019 10:02 Güncelleme Tarihi: 16.9.2019 10:02
Erkan Erzurumlu kimdir? Ziynet Sali’nin eşi Erkan Erzurumlu kaç yaşında ve nerelidir?

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali ile bu akşam evlenen Erkan Erzurumlu ismi magazin gündemine bomba gibi düştü. Girne'de yapılan düğüne çok sayıda davetli katıldı. Erkan Erzurumlu ismi ise arama motorlarında sıkça aratılmaya başlandı. Bu bağlamda merak edilen isim Erkan Erzurumlu kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir?

ERKAN ERZURUMLU KİMDİR?

4 Haziran 1984 tarihinde dünyaya gelen Erkan Erzurumlu, gitaristlik yapmaktadır.

Uzun süredir Ziynet Sali ile birlikteliği devam eden Erkan Erzurumlu magazin basınını takip edenlerin, adını yakın zamanda duymaya başladığı bir isim. İkili bir süredir sosyal medyadan fotoğraf paylaşımı yapıyordu.

Erkan Erzurumlu bir dönem Ajda Pekkan ve Fettah Can ile de müzikal çalışmalar yapmıştı.

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Erkan Erzurumlu kimdir? Ziynet Sali’nin eşi Erkan Erzurumlu kaç yaşında ve nerelidir?
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