Erkan Erzurumlu kimdir? Ziynet Sali’nin eşi Erkan Erzurumlu kaç yaşında ve nerelidir?

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali ile bu akşam evlenen Erkan Erzurumlu ismi magazin gündemine bomba gibi düştü. Girne'de yapılan düğüne çok sayıda davetli katıldı. Erkan Erzurumlu ismi ise arama motorlarında sıkça aratılmaya başlandı. Bu bağlamda merak edilen isim Erkan Erzurumlu kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir?

ERKAN ERZURUMLU KİMDİR?

4 Haziran 1984 tarihinde dünyaya gelen Erkan Erzurumlu, gitaristlik yapmaktadır.

Uzun süredir Ziynet Sali ile birlikteliği devam eden Erkan Erzurumlu magazin basınını takip edenlerin, adını yakın zamanda duymaya başladığı bir isim. İkili bir süredir sosyal medyadan fotoğraf paylaşımı yapıyordu.

Erkan Erzurumlu bir dönem Ajda Pekkan ve Fettah Can ile de müzikal çalışmalar yapmıştı.