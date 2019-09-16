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ipucu sorusu : Alışverişin güvenli olduğu internet sitelerinde, bulunur?

ipucu sorusu ve cevabı yayınlandı. Bugün 12.30’da canlı olarak oynanacak ödüllü yarışmada sorusu ‘’ Alışverişin güvenli olduğu internet sitelerinde, bulunur?’’ oldu. Özellikle alışverişi internetten yapanların kolaylık cevap verebileceği ipucu sorusu sosyal medya hesabından paylaşıldı. Peki Alışverişin güvenli olduğu internet sitelerinde, site ? İşte 16 ipucu sorusu ve cevabına ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 16.9.2019 12:00
Hadi ipucu sorusu 16 Eylül: Alışverişin güvenli olduğu internet sitelerinde, site adresinin yazdığı yerde hangisinin simgesi bulunur?

Güncel olarak Hadi ipucu 16 Eylül sorusu cevabıyla birlikte belli oldu. Hem kazandıran hem bilgilendiren canlı bilgi yarışmasında günün sorusu '' Alışverişin güvenli olduğu internet sitelerinde, site adresinin yazdığı yerde hangisinin simgesi bulunur?'' oldu. 16 Eylül Hadi ipucu sorusu ve cevabını alışveriş tutkunları kolaylıkla cevaplandırabilecek. İşte 16 Eylül Hadi ipucu sorusu cevabına dair detaylar…

HADİ İPUCU SORUSU 16 EYLÜL

Alışverişin güvenli olduğu internet sitelerinde, site adresinin yazdığı yerde hangisinin simgesi bulunur?

HADİ İPUCU CEVABI 16 EYLÜL

ASMA KİLİT

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