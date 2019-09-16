Hadi ipucu sorusu 16 Eylül: Alışverişin güvenli olduğu internet sitelerinde, site adresinin yazdığı yerde hangisinin simgesi bulunur?

Güncel olarak Hadi ipucu 16 Eylül sorusu cevabıyla birlikte belli oldu. Hem kazandıran hem bilgilendiren canlı bilgi yarışmasında günün sorusu '' Alışverişin güvenli olduğu internet sitelerinde, site adresinin yazdığı yerde hangisinin simgesi bulunur?'' oldu. 16 Eylül Hadi ipucu sorusu ve cevabını alışveriş tutkunları kolaylıkla cevaplandırabilecek. İşte 16 Eylül Hadi ipucu sorusu cevabına dair detaylar…

HADİ İPUCU SORUSU 16 EYLÜL

Alışverişin güvenli olduğu internet sitelerinde, site adresinin yazdığı yerde hangisinin simgesi bulunur?

HADİ İPUCU CEVABI 16 EYLÜL

ASMA KİLİT