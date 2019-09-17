Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Ceren Kaplakarslan kimdir? Rafet El Roman’ın eski eşi Ceren Kaplakarslan kaç yaşında?

kimdir? ’ın eski eşi ?

Ünlü şarkıcı ’ın eski eşi magazin gündeminde trend isimler arasında yer aldı. Organizatör ’ın kızı İstanbul’da doğup büyümüştür. Uzun yıllar Rafet El Roman ile birlikte olan Ceren Kaplakarslan biyografisi ve hayat hikayesini haberimizde derledik. Peki , kaç yaşındadır? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 17.9.2019 15:09
Ceren Kaplakarslan kimdir? Rafet El Roman’ın eski eşi Ceren Kaplakarslan kaç yaşında?

Magazin gündeminin sık konuşulan ismi Ceren Kaplakarslan kimdir? Ünlü şarkıcı Rafet El Roman'ın eski eşi olarak hafızalara kazınan Ceren Kaplakarslan uzun süredir gözlerden uzak yaşıyordu. Kaplakarslan kendisinden 20 yaş büyük Rafet El Roman (48) ile 2014'te nikah masasına oturmuştu. Peki Ceren Kaplakarslan kimdir, kaç yaşındadır?

CEREN KAPLAKARSLAN KİMDİR?

Ünlü organizatör Atilla Kaplakarslan'ın kızı olan Ceren, 1989 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. New York Film Akademisi ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden mezun olan ünlü isim, Atçalı Kel Mehmet Efe filminde başrolde yer aldı. Ceren Kaplakarslan kendisinden 20 yaş büyük Rafet El Roman (48) ile 2014'te nikah masasına oturmuştu. Ceren Kaplakarslan anne olmak isteyince Ekim 2016'da olaylı bir şekilde boşanmışlardı. Biten evliliğin ardından oyunculuk kariyerine ağırlık verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ceren Kaplakarslan kimdir? Rafet El Roman’ın eski eşi Ceren Kaplakarslan kaç yaşında?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN