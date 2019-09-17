Ceren Kaplakarslan kimdir? Rafet El Roman’ın eski eşi Ceren Kaplakarslan kaç yaşında?

Magazin gündeminin sık konuşulan ismi Ceren Kaplakarslan kimdir? Ünlü şarkıcı Rafet El Roman'ın eski eşi olarak hafızalara kazınan Ceren Kaplakarslan uzun süredir gözlerden uzak yaşıyordu. Kaplakarslan kendisinden 20 yaş büyük Rafet El Roman (48) ile 2014'te nikah masasına oturmuştu. Peki Ceren Kaplakarslan kimdir, kaç yaşındadır?

CEREN KAPLAKARSLAN KİMDİR?

Ünlü organizatör Atilla Kaplakarslan'ın kızı olan Ceren, 1989 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. New York Film Akademisi ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden mezun olan ünlü isim, Atçalı Kel Mehmet Efe filminde başrolde yer aldı. Ceren Kaplakarslan kendisinden 20 yaş büyük Rafet El Roman (48) ile 2014'te nikah masasına oturmuştu. Ceren Kaplakarslan anne olmak isteyince Ekim 2016'da olaylı bir şekilde boşanmışlardı. Biten evliliğin ardından oyunculuk kariyerine ağırlık verdi.