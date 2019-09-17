Gelinim Mutfakta'da Hatice neden yok, ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta Hatice ve kaynanası Hüsniye'nin ayrılması şok etkisi yarattı. Fatih Ürek'in eğlenceli yarışma programını takip edenler Hatice'nin neden ayrıldığını araştırmaya başladı. Gelinim Mutfakta puan durumu güncel olarak açıklanmaya devam ediyor. Bu bağlamda '' Gelinim Mutfakta Hatice neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?'' sorularına arama motorundan yanıt aranmaya başlandı. İşte merak edilen detaylar…

GELİNİM MUTFAKTA HATİCE NEDEN AYRILDI?

1993 doğumlu ev hanımı Hatice Karabulut ve kaynanası Hüsniye Gelinim Mutfakta'ya veda etmişti. Gelin kaynana yarışmadan neden ayrıldığını açıkladı. İşte o ayrıntılar