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'da Hatice neden yok, ayrıldı mı? nasıl?

Ekranların fenomen yarışma programı ’dan Hatice ve kaynanası Hüsniye ayrıldı. Hafta içi her gün yayınlanan yarışmanın gelinleri hünerlerini sergilerken, kaynanaları puanlarını vermeye devam ediyor. Sevilen yarışmacılardan Hatice’nin yeni bölümlerde olmaması programın sıkı takipçileri tarafından merak edildi. 1993 doğumlu programdan neden ayrıldığını açıkladı. Peki neden ayrıldı? nasıl, çeyrek altını kim kazandı?

Giriş Tarihi: 17.9.2019 12:49 Güncelleme Tarihi: 17.9.2019 12:49
Gelinim Mutfakta'da Hatice neden yok, ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

'da bu hafta Hatice ve kaynanası Hüsniye'nin ayrılması şok etkisi yarattı. Fatih Ürek'in eğlenceli yarışma programını takip edenler Hatice'nin neden ayrıldığını araştırmaya başladı. güncel olarak açıklanmaya devam ediyor. Bu bağlamda '' neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?'' sorularına arama motorundan yanıt aranmaya başlandı. İşte merak edilen detaylar…

GELİNİM MUTFAKTA HATİCE NEDEN AYRILDI?

1993 doğumlu ev hanımı ve kaynanası Hüsniye Gelinim Mutfakta'ya veda etmişti. Gelin kaynana yarışmadan neden ayrıldığını açıkladı. İşte o ayrıntılar

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Gelinim Mutfakta'da Hatice neden yok, ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?
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