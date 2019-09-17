Hadi ipucu sorusu 17 Eylül: "Telli telli telli şu telli turna / Sanma ki yaralı …" dizelerinin devamı nasıldır? Hadi bu akşam 20.30’da!

Sevilen yarışma programı Hadi ipucu sorusu ve cevabı belli oldu. 17 Eylül tarihinde oynanacak olan bilgi yarışmasında ipucu sorusu müzik konusundan geliyor. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada; Yeni Türkü'nün "Telli telli telli şu telli turna / Sanma ki yaralı …" dizeleriyle başlayan şarkısının devamı nasıldır biliyor muyuz? Peki Telli telli telli şu telli turna / Sanma ki yaralı …" dizeleriyle başlayan şarkısının devamı nasıldır biliyor muyuz? İşte Hadi ipucu 17 Eylül sorusu ve cevabı…

HADİ İPUCU SORUSU (17 EYLÜL)

"Telli telli telli şu telli turna / Sanma ki yaralı …" dizelerinin devamı nasıldır?

HADİ İPUCU CEVABI (17 EYLÜL 2019)

UÇMAZ BİR DAHA

Müzik Gecesi bu akşam 20:30'da!Bu akşam hep birlikte şarkı sözlerini tamamlayacağız hadiciler.

UÇMAZ BİR DAHA

Telli telli telli şu telli turna

Sanma ki yaralı uçmaz bir daha

Takılmış kanadı göçmen buluta

Anlatır eski beni şimdiki bana

Sakın çıkma patika yollara

O dağlara, kırlara, o karlı ovaya

Yenik düşüyor her şey zamana

Biz büyüdük ve kirlendi dünya

Telli telli telli şu telli turna

Sanma ki yaralı uçmaz bir daha

Takılmış kanadı göçmen buluta

Döner gelir bir gün konar yurduna

Telli telli telli şu telli turna

Ne kalmış buralı göklerden başka

Ne kalır yarına bizden sonraya

Her şey binip gitmiş uçurtmalara

Sakın çıkma patika yollara

O dağlara, kırlara, o karlı ovaya

Yenik düşüyor her şey zamana

Biz büyüdük ve kirlendi dünya

Telli telli telli şu telli turna

Ne kalmış buralı göklerden başka

Ne kalır yarına bizden sonraya

Her şey binip gitmiş uçurtmalara...