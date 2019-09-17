Hadi ipucu sorusu 17 Eylül: "Telli telli telli şu telli turna / Sanma ki yaralı …" dizelerinin devamı nasıldır? Hadi bu akşam 20.30’da!

Sevilen yarışma programı Hadi ipucu sorusu ve cevabı belli oldu. 17 Eylül tarihinde oynanacak olan bilgi yarışmasında ipucu sorusu müzik konusundan geliyor. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada; Yeni Türkü'nün "Telli telli telli şu telli turna / Sanma ki yaralı …" dizeleriyle başlayan şarkısının devamı nasıldır biliyor muyuz? Peki Telli telli telli şu telli turna / Sanma ki yaralı …" dizeleriyle başlayan şarkısının devamı nasıldır biliyor muyuz? İşte Hadi ipucu 17 Eylül sorusu ve cevabı…
HADİ İPUCU SORUSU (17 EYLÜL)
"Telli telli telli şu telli turna / Sanma ki yaralı …" dizelerinin devamı nasıldır?
HADİ İPUCU CEVABI (17 EYLÜL 2019)
UÇMAZ BİR DAHA
Müzik Gecesi bu akşam 20:30'da!Bu akşam hep birlikte şarkı sözlerini tamamlayacağız hadiciler.
UÇMAZ BİR DAHA
Telli telli telli şu telli turna
Sanma ki yaralı uçmaz bir daha
Takılmış kanadı göçmen buluta
Anlatır eski beni şimdiki bana
Sakın çıkma patika yollara
O dağlara, kırlara, o karlı ovaya
Yenik düşüyor her şey zamana
Biz büyüdük ve kirlendi dünya
Telli telli telli şu telli turna
Sanma ki yaralı uçmaz bir daha
Takılmış kanadı göçmen buluta
Döner gelir bir gün konar yurduna
Telli telli telli şu telli turna
Ne kalmış buralı göklerden başka
Ne kalır yarına bizden sonraya
Her şey binip gitmiş uçurtmalara
Sakın çıkma patika yollara
O dağlara, kırlara, o karlı ovaya
Yenik düşüyor her şey zamana
Biz büyüdük ve kirlendi dünya
Telli telli telli şu telli turna
Ne kalmış buralı göklerden başka
Ne kalır yarına bizden sonraya
Her şey binip gitmiş uçurtmalara...